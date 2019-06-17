Украина опровергла приближение своих войск к Донецку

Штаб Операции объединенных сил (ООС) в Донбассе сообщил на своей странице в Facebook, что новость о нахождении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в серой зоне около Донецка является фейковой.

В ООС пояснили, что в Марьинке нет военнослужащих батальона имени короля Даниила и подразделений Добровольческого украинского корпуса. В штабе считают, что новость о передвижениях силовиков была информационным вбросом перед встречей трехсторонней контактной группы в Минске.

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Также в посте говорится, что авторы фейковой новости использовали личные данные лиц, которые когда-то были бойцами добровольческих подразделений, а сейчас проходят службу в ВСУ. В ООС утверждают, что упомянутые военные несут службу и выполняют задачи в рамках действующего законодательства Украины и норм международного права.

13 июня замначальника управления народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин опроверг информацию о приближении украинских силовиков к столице ДНР.

О появлении военных в серой зоне возле Донецка сообщалось 12 июня, когда официальный представитель 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Назар Ильницкий заявил о перемещении войск в эфире радиостанции «Армия FM». Его слова подтвердил корреспондент ТРК «Украина» Алексей Кашпоровский.

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