Раскрыта судьба древних цивилизаций в Америке

Ученые Университета Юты оценили воздействие, которое оказали Средневековый климатический оптимум и Малый ледниковый период на племена и поселения коренных американцев, живших в бассейне Амазонки. Оказалось, что одни социальные системы пришли в упадок, а другие оказались устойчивы к климатическим изменениям. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи проанализировали палеоклиматические и археологические данные в шести регионах Амазонии: побережье Гвианы, Льянос-де-Моксос, а также Восточная, Центральная, Юго-Западная и Южная Амазонка. Специалисты оценили изменения в растительном покрове, количестве осадков, практиках ведения сельского хозяйства и социальной структуре. Последняя определялась по артефактам (глиняная посуда), архитектуре, захоронениям, наличию каналов и оборонительных сооружений.

Оказалось, что социальные системы Амазонии двигались как минимум по двум траекториям, определяющим их судьбу. Одни находились на пике развития, и для них было характерно интенсивное земледелие с небольшим числом возделываемых культур. Выщелачивание почвы и другие негативные экологические последствия сделали их уязвимыми к изменению климата. Хотя они могли добиться краткосрочных улучшений, такие бедствия, как многолетняя засуха, приводили их к коллапсу.

В тех же условиях другие социальные группы могли даже процветать. Они зависели от агролесоводства, то есть выращивали плодоносящие деревья. Это делало их устойчивыми к климатическим изменениям в долгосрочной перспективе. Однако это не защищало их от конфликтов с людьми, покинувшими неблагоприятные регионы.

По словам ученых, в настоящее время в ряде регионов планеты наблюдается аналогичная ситуация. Например, сельскохозяйственное производство в Эфиопии зависит от осадков, которые в последние годы становятся все более ненадежными. Это побуждает молодые поколения мигрировать в Европу.

Средневековым климатическим оптимумом называют эпоху относительно теплого климата в северном полушарии в X-XIII веках. За ним последовал Малый ледниковый период, в который произошло глобальное похолодание, продлившееся вплоть до 19 века.

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