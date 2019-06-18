Глава украинской разведки рассказал о судьбе полученной им награды ФСБ

Глава Службы внешней разведки Украины Владислав Бухарев заявил, что выбросил медаль Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, которую ему вручили в 2004 году. Об этом он сообщил в интервью заблокированному в России «Цензор.net», передает «Украинская правда».

По словам Бухарева, медаль ему вручили во время совещания руководителей спецслужб США, Европы и России по проблеме трансграничной наркомафии. Тогда подобные награды от руководства ФСБ получили многие участники форума.

Также чиновник признался, что никогда не носил награду и выбросил ее после начала боевых действий в Донбассе. По словам Бухарева, политические оппоненты активно использовали этот факт из его биографии во время парламентских выборов 2014 года.

11 июня стало известно, что Бухарев имеет медаль ФСБ «За боевое содружество». Запись о награждении чиновника появилась в Facebook в октябре 2014 года, однако журналисты обратили на нее внимание только спустя пять лет.

Председателем Службы внешней разведки Бухарев был назначен 11 июня указом президента Украины Владимира Зеленского. Он является депутатом Верховной Рады от партии «Батькивщина». На парламентских выборах в 2014 году баллотировался по одномандатному избирательному округу в Сумской области.

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