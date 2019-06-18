Врио главы Зауралья попросил не превращать его Instagram в «лавочку у подъезда»

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков пожаловался на комментарии местных жителей в соцсетях. Соответствующую запись он сделал на своей странице в Instagram во вторник, 18 июня.

«Недопустимо здесь заниматься самопиаром, мелким шантажом, переругиванием, выливанием своего недовольства жизнью и всем миром на других. Для этого есть рекламные агентства, свои странички или психотерапевты», — отметил он, добавив, что не даст превратить страницу в «лавочку у подъезда, где можно сплетничать».

По его словам, аккаунт он завел для того, чтобы от первого лица рассказывать о мерах, принимаемых для развития региона.

Ранее Шумков раскритиковал пользователей, которые оставляют негативные комментарии под его постами о ситуации в области. Он отметил, что, когда он выезжает по указанным адресам, обнаруживает там нетрезвых граждан. «Именно они и пишут эти обращения, только под ником „Наташа“», — приводит его слова Znak.com.

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