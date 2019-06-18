Грусти в глазах собак нашли объяснение

Ученые выяснили, что трогательный взгляд появился у собак в процессе естественного отбора как стратегия общения с людьми. Об этом рассказывает BBC News.

Специалисты провели исследование, в котором сравнили поведение волков и собак рядом с человеком. Ученые заметили, что вторые активнее поднимали брови в такой ситуации. Дальнейшие исследования показали, что в процессе одомашнивания у собак появилась особая мышца, при активной работе которой взгляд становится «щенячьим».

Ученые отмечают, что когда собаки поднимают брови, у людей возникает сильное желание ухаживать за ними. Эта черта привлекала человека веками.

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Кроме того, сам человек повлиял на ход эволюции, неосознанно осуществляя селекцию и выбирая питомцев с более трогательным взглядом.

В более ранних исследованиях ученые уже выясняли, что собаки изображали «щенячий взгляд» в основном тогда, когда на них смотрел человек. Это позволило сделать вывод, что они намеренно используют этот взгляд в коммуникации с людьми. Также исследование доказало важность мимики для процесса социального взаимодействия.

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