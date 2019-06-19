Жадность туристов погубила священных оленей

В городе Нара, Япония, шесть пятнистых оленей погибли из-за того, что объелись пластика. Об этом сообщает издание The Independent.

После вскрытия в желудке одного из животных обнаружили около четырех килограммов пластиковых отходов. В одном из главных городских парков Нары обитает около 1200 оленей, которые считаются священными животными. Туристы подкармливают их. На территории парка можно приобрести специальные угощения для животных — сэнбэй (японские рисовые крекеры) в экологически чистой упаковке, разработанной Ассоциацией благосостояния оленей Нары. Однако большинство посетителей приносят свою еду и оставляют пластиковый мусор, который животные принимают за пищу. Это приводит к их гибели.

«С этими священными животными обращаются как с товаром, который туристы используют, чтобы сделать идеальный снимок для Instagram. Япония занимает второе место после США по количеству пластиковых отходов на душу населения, и эта экологическая проблема касается не только парка Нары», — заявил генеральный директор ассоциации экологического туризма Responsible Travel Джастин Фрэнсис (Justin Francis).

Британское общество по защите прав оленей призывает людей наблюдать за животными на расстоянии, подкармливать их специально предназначенными для этого лакомствами и не оставлять мусор на природе.

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