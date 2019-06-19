Силовые структуры
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем YouTube
Последние новости
Следователи объявили имена причастных к гибели «Боинга» в Донбассе
Подозреваемых в гибели «Боинга» захотели допросить
Россияне забрали пациента из больницы и устроили стрельбу
Росгвардия показала первый катер для защиты Крымского моста
Преступник завел «сторожевую» белку и откормил ее наркотиками
Погода в Москве приблизится к рекорду эпохи Временного правительства 
В России запретили чрезмерное повышение тарифов ЖКХ
За смартфоны Huawei без приложений Google и Facebook вернут деньги
Шепелев обратился к желающим ему смерти и ада из-за Фриске
Новости партнеров

Пропажу мастера спорта по альпинизму связали с мужем-силовиком

Перейти в «Мою Ленту»

Мастер спорта международного класса по альпинизму, 33-летняя Елена Рухляда пропала на острове под Новосибирском. Ее ищут знакомые уже второй день, исчезновение женщины связывают с ее бывшим мужем, сообщает в среду, 19 июня, «Сиб.фм» со ссылкой на знакомую Рухляды Веру Колечкину.

По словам Колечкиной, спортсменка развелась с мужем больше года назад, поскольку тот был в «неадеквате».

«Она [Рухляда] писала заявления в полицию, говорила, что [муж] избивал ее во время беременности — но все сходило с рук, так как он служил в новосибирском ОМОНе. После развода муж угрожал ей в переписках, возможно, он похитил ее и увез на остров», — сообщила Колечкина.

По ее словам, в настоящее время она вместе с волонтерами ищет лодку, чтобы отправиться на поиски исчезнувшей. На берегу Оби, напротив острова Медвежий, уже обнаружена брошенная машина Рухляды. По словам представителей поисковой группы, полиция уже подготовила ориентировку на розыск Ярослава Фролова — мужа исчезнувшей.

В поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» пояснили, что ждут подтверждения от полиции о заявлении на розыск Фролова.

Елена Рухляда — победительница международных соревнований Ironman, призер чемпионатов мира по горному бегу в командном зачете. Также девушка имеет титул серебряного призера чемпионата мира 2011 года по горному бегу в личном первенстве. Кроме того, Рухляда — чемпионка России по результатам скайраннинг-марафона 2017 года.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru
Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Чемпионка России могла быть похищена силовиком в Новосибирске
Пропавшего в Москве перуанца убили из-за денег
Главу Раменского района задержали за убийство любовницы
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:03Сегодня

«Подложили печень наркомана»

Российского врача судят за подмену органов. Он просто не хотел портить статистику
14:02Сегодня

Наркоторговец с ножом попытался убить оперативника при задержании

12:18Сегодня

Полицейских из Шереметьево поймали на сливе видео катастрофы SSJ-100

09:59Сегодня

Российские мажоры посмеялись над видео с гаишниками и Lamborghini

Силовые структуры00:0517 июня

«В вопросах оружия нет мелочей и исключений»

Глава Росгвардии о продаже россиянам пистолетов и отношении граждан к оружию
11:46Сегодня

Масштабные обыски по делу о финансировании террористов прошли по России

07:32Сегодня

Россиянку угнали в табор, выдали замуж и начали избивать

17:2318 июня

МВД решило наказывать за провокации при расследовании наркопреступлений

Силовые структуры00:0120 апреля

«Генералы недоглядели или в доле были»

Что стоит за громкими арестами в ФСБ
10:47Сегодня

Предполагаемые заказчики дела Голунова из ФСБ оказались соседями

22:1318 июня

Предложение убрать клетки из судов шокировало главного пристава Москвы

16:4218 июня

Сына экс-хоккеиста сборной России задержали после нападения на семью и отпустили

Россия
«Уйти можно либо вперед ногами, либо в тюрьму»
За что в России наказывают чиновников и почему это происходит все чаще?
«Мой салон обещали сжечь»
Татуировщица из Дагестана — о своем тайном ремесле, свободе и забытых традициях
«Я не предполагала, что сын может так кричать»
Вову Лыткина спасет операция на позвоночнике. Ему нужна ваша помощь
В РПЦ назвали провокацией запрет прихожанам приносить свечи в храм
Россиянка за рулем BMW отметила шампанским встречу с ГИБДД
В России разрешат выращивать коноплю и опийный мак
Россиянки массово рассказали об изнасилованиях в Instagram
Все материалы
Мир
Девочка в подарок
Как юных африканок насилуют и унижают ради искупления грехов
ООН обвинила Саудовскую Аравию в казни опального журналиста
Названы сроки суда по делу об упавшем в Донбассе «Боинге»
Россия предрекла миру эру цифрового терроризма
Иран отказал Европе в продлении сроков ультиматума
Коммунизм не пройдет
Жители Гонконга начали уличную войну с властями. Они хотят свободы и денег
Пилот упавшего самолета MH370 перекрыл пассажирам кислород
Все материалы
Бывший СССР
Цена стабильности
Китай строит Казахстан на свои деньги. Что он потребует взамен?
Незабытое старое
Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
Украина нанесла массированный удар по Донецку
ДНР объяснила непричастность своих военных к крушению «Боинга» в Донбассе
Лукашенко лично отменил запрет на въезд Pussy Riot в Белоруссию
Противник Зеленского и Порошенко обрушился с обвинениями на Януковича
На Украине связали заключение Сенцова с убийством главы ДНР
Все материалы
Экономика
Завод редких металлов Редкий козырь
Китай нашел мощное оружие в торговой войне с США. И готов его применить
Дивиденды вопреки
«Транснефть» извлекает из НМТП деньги и не тратится на развитие
Торг неуместен
Легкие деньги на хайпе и трендах: россияне рассказывают, как нажиться на чужих эмоциях
Жалобы иностранцев на российские суды дошли до Генпрокуратуры
Россияне перешли на чекушки
«Газпром» пообещал спасти Европу от зимнего апокалипсиса
Россияне стали покупать гораздо меньше автомобилей
Все материалы
Силовые структуры
«Подложили печень наркомана»
Российского врача судят за подмену органов. Он просто не хотел портить статистику
«В вопросах оружия нет мелочей и исключений»
Глава Росгвардии о продаже россиянам пистолетов и отношении граждан к оружию
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Наркоторговец с ножом попытался убить оперативника при задержании
Полицейских из Шереметьево поймали на сливе видео катастрофы SSJ-100
Российские мажоры посмеялись над видео с гаишниками и Lamborghini
Россиянку угнали в табор, выдали замуж и начали избивать
Все материалы
Наука и техника
«Людей грузили в телячьи вагоны»
Сталин депортировал целые народы. Последствия дают о себе знать до сих пор
Стыд и футбол
Киану Ривз в польской игре, новый Xbox, уличная FIFA и другие новинки с Е3 2019
Партнерский материал
Взять на мушку
Какой из вас стрелок: снайперский тест об оружии
Названа новая смертельная опасность пляжей
Раскрыт новый механизм возникновения жизни
НАСА указало на ненадежность «Роскосмоса»
Человечеству предрекли метановую катастрофу
Все материалы
Спорт
Мишель ПлатиниМишеля Платини доставили на допрос
Бывшего президента УЕФА подозревают в получении взятки за выбор страны-хозяйки ЧМ-2022
Женщина стала лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу
«Спартак» избавился от опального капитана
Братьев Кокориных воссоединят в колонии
Мишель Платини раскрыл детали своего допроса
Российский хоккеист пожаловался на жизнь в Северной Америке
Олимпийская чемпионка рассказала о поставленных над ней опытах
Все материалы
Культура
«Да будет ночь оргией страсти»
Она прославилась странными песнями на весь СССР. Ее все забыли, а зря
Укротитель строптивых
Умер классик итальянского кино Франко Дзеффирелли
Бордели и модели
Этот знаменитый фотограф снимал парижских проституток и звезд высокой моды
Адвокат отказался защищать Вайнштейна
Восемь женщин обвинили сценариста фильмов «Хроника» и «Яркость» в насилии
Звезда «Игры престолов» раскрыла подробности беременности своей героини
Зрители сети кинотеатров «КИНО OKKO» первыми увидят фильм о подлодке «Курск»
Все материалы
Интернет и СМИ
Последний герой
Как легендарный Николай Дроздов попал в телевизор и научил всю страну любить жаб и гадюк
«То, что произошло — невероятно»
Арест журналиста Ивана Голунова: главное
Вызов брошен
Люди по всему миру страдают от жестокости и самих себя. Эти фотографы ищут пути к спасению
Малахов показал расправу сына бывшего вратаря сборной России над матерью
Шепелев обратился к желающим ему смерти и ада из-за Фриске
Блогер выкупил городок и переименовал его в Гей-Ад
Ургант назвал важными слова Малышевой о «детях-кретинах»
Все материалы
Ценности
Роми ШнайдерАльпийская красота
Самые властные, сексуальные и эпатажные женщины Австрии
Членовозы союзного значения
В каких автомобилях катались и погибали чиновники в СССР
«Замуж надо выходить девственницей»
Строгость, застолья и ветреные мужчины. Как живут и развлекаются армянки
Рассекречен новый автомобиль Джеймса Бонда
Трансгендер стал лицом бренда нижнего белья для женщин
Российские рестораны попали в рейтинг лучших в мире
Тучная модель показала тело без фотошопа и призналась в любви к целлюлиту
Все материалы
Путешествия
«Одичавшие шотландцы стучали кулаками по машине»
Россиянка неделю путешествовала в доме на колесах: как это было
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
Партнерский материал
Язык до Лондона доведет
За границей сложно без знания английского. Как быстро его подтянуть
Бортпроводницы рассказали о тайном заработке
Киркоров поделился видео жесткой посадки в московском аэропорту
Слова Киркорова о жесткой посадке опровергли
Названы города и страны с лучшей кухней
Все материалы
Из жизни
«Я официально стала немкой, но почему-то не особо радуюсь»
История россиянки о жизни в Германии
Партнерский материал
Лучшее время суток
Почему возникает бессонница и как с ней бороться
Голые и святые
Обнаженный монах целыми днями курит и ничего не делает. Сотни паломников несут ему деньги
Кортеж Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю вдову
Загнанный медведь-губач напугал тигра и спасся от смерти
Хладнокровный аллигатор с ножом скрылся от преследователей
Смертельно больной жених умер через несколько часов после свадьбы
Все материалы
Длительный тест Kia Cerato
Чем подкупает самая дорогая версия седана?
Автомобили для Бэтмена
Семь вариантов Бэтмобиля и одна машина для Джокера
Сделано в России: минивэн Mercedes за 22 миллиона
Видео: почему Майбаху стоит бояться этого микроавтобуса с царским интерьером
Тюнинг в стиле «ничего святого»
Когда придет апокалипсис, они его не заметят
Lexus впервые за пять лет обновил внедорожник GX
Названы цены на обновленный Subaru Outback для России
Ferrari 599 выставили на продажу по цене «Жигулей»
Все материалы
Дом
«Женщину без мужчины почти не рассматриваю»
Кого россияне не готовы пустить к себе в квартиру даже за деньги
«Живу в ячейке, как сумка на вокзале»
Россиянка о том, почему жизнь в маленькой квартире — это каторга
Атака дронов
Зачем беспилотники слетаются на дачные участки россиян
Банкиров попросили смягчить требования к обанкротившимся ипотечникам
В России запретили чрезмерное повышение тарифов ЖКХ
Назван округ Москвы с самым дешевым жильем
Госдума приняла закон о компенсации ипотеки многодетным
Все материалы