Пропажу мастера спорта по альпинизму связали с мужем-силовиком

Мастер спорта международного класса по альпинизму, 33-летняя Елена Рухляда пропала на острове под Новосибирском. Ее ищут знакомые уже второй день, исчезновение женщины связывают с ее бывшим мужем, сообщает в среду, 19 июня, «Сиб.фм» со ссылкой на знакомую Рухляды Веру Колечкину.

По словам Колечкиной, спортсменка развелась с мужем больше года назад, поскольку тот был в «неадеквате».

«Она [Рухляда] писала заявления в полицию, говорила, что [муж] избивал ее во время беременности — но все сходило с рук, так как он служил в новосибирском ОМОНе. После развода муж угрожал ей в переписках, возможно, он похитил ее и увез на остров», — сообщила Колечкина.

По ее словам, в настоящее время она вместе с волонтерами ищет лодку, чтобы отправиться на поиски исчезнувшей. На берегу Оби, напротив острова Медвежий, уже обнаружена брошенная машина Рухляды. По словам представителей поисковой группы, полиция уже подготовила ориентировку на розыск Ярослава Фролова — мужа исчезнувшей.

В поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» пояснили, что ждут подтверждения от полиции о заявлении на розыск Фролова.

Елена Рухляда — победительница международных соревнований Ironman, призер чемпионатов мира по горному бегу в командном зачете. Также девушка имеет титул серебряного призера чемпионата мира 2011 года по горному бегу в личном первенстве. Кроме того, Рухляда — чемпионка России по результатам скайраннинг-марафона 2017 года.

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