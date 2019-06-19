Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций

На открытии обновленного комплекса зданий дипмиссии Швейцарии посол страны в России Ив Россье прочитал стихотворение, состоящие из русских поговорок, передает РИА Новости.

Материалы по теме США введут новые санкции против России Рубль уже упал, под угрозой торговля и авиарейсы. Но есть шанс все исправить

В стихотворение входили такие устойчивые выражения, как «нет худа без добра», «конь в пальто», «дед Пихто» и другие. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, также присутствующий на мероприятии, в шуточной форме предложил Россье еще одну поговорку на случай санкции: «Волков бояться — в лес не ходить».

В прошлом году глава МИД заявил, что убытки стран Евросоюза от антироссийских санкций превышают сто миллиардов евро. Лавров подчеркнул, что санкции ЕС были навязаны американской стороной, при этом сами США не несут убытков от ограничений.

Евросоюз, США и ряд других стран ввели ограничительные меры против России в 2014 году, связав их с присоединением к России Крыма, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из большинства стран, поддержавших антироссийские санкции.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!