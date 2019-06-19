Сбербанк начал доставлять россиянам посылки

Сбербанк запустил проект по доставке и приему посылок, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

Отмечается, что речь идет о пилотном проекте: в рамках него посылки можно будет отправлять только в трех отделениях Сбербанка в Москве, а забирать — в постаматах и пунктах самовывоза по всей России. После его завершения руководство банка «рассмотрит вопрос его масштабирования».

Отвечать за проект будет подразделение Сбербанка «Сбер Логистика» и его руководитель Сергей Малышев, ранее работавший заместителем бывшего главы «Почты России» Дмитрия Страшнова. В «Почте России» он отвечал за посылочный бизнес и экспресс-доставку.

Запуск логистического сервиса в конце мая анонсировал первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис. Он говорил, что кредитная организация собирается «тестировать тему», и признавал, что, несмотря на стремление Сбербанка быть цифровой компанией, «часто есть ситуации, где мы не можем не быть в физическом мире».

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