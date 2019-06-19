Су-57 вооружат быстрее

Все серийные истребители пятого поколения Су-57 будут вооружены современными авиационными средствами поражения, превосходящими по своим характеристикам иностранные аналоги, заявил «Красной звезде» начальник главного управления вооружения Вооруженных сил России генерал-лейтенант Анатолий Гуляев.

По его словам, речь идет, в частности, о комплектах авиационных средств поражения, применяемых из внутрифюзеляжных отсеков, и средствах наземного обслуживания и обеспечения полетов. «На сегодняшний день на поставки значительной части авиационных средств поражения, которыми будет вооружен самолет Су-57, уже заключены государственные контракты», — отметил начальник главного управления вооружения.

Генерал-лейтенант добавил, что часть изделий, госиспытания которых изначально должны были завершиться только в начале следующего десятилетия, уже в 2020 году «будут предъявлены на государственные испытания и поступят в серийное производство».

«Целый ряд перспективного вооружения успешно испытан, в том числе в Сирии, и в настоящее время осуществляется подготовка производства заводами-изготовителями к их серийному выпуску», — сказал Гуляев.

Материалы по теме Дорогой пролет Почему Россия рискует остаться без Су-57 и «Арматы»

15 мая президент России Владимир Путин заявил о закупке в период до 2028 года 76 самолетов Су-57. По словам главы государства, приобретение 76 истребителей вместо запланированных 16 стало возможным благодаря снижению цены производителем на 20 процентов.

В том же месяце сообщалось, что из-за американских санкций, касающихся композитных материалов, Су-57 может стать «цельнометаллическим», что «может отразиться на высокотехнологичности аппарата».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!