Назван новый способ предотвратить скорую глобальную катастрофу

Ученые Миннесотского университета (США) определили способ, который позволит поддерживать продовольственную безопасность в условиях растущей численности населения и изменения климата. Согласно выводам исследователей, урожай будет относительно стабильным при выращивании большого разнообразия культур. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Специалисты проанализировали данные за 50 лет (с 1961 по 2010 год) о ежегодных урожаях 176 видов сельскохозяйственных культур в 91 стране. Оказалось, что страны, которые выращивали больше различных растений, реже испытывали острую нехватку продовольствия. Дефицит определялся как снижение урожайности всех культур вместе взятых на 25 и более процентов.

Самые неблагополучные страны испытывают острую нехватку продовольствия каждые восемь лет. Те же, что выращивают разнообразные сельскохозяйственные культуры, сталкиваются с кризисом каждые сто лет. Мощные ирригационные возможности также значительно стабилизируют урожайность. Зерновые и бобовые культуры, по-видимому, способствуют более стабильным объемам продовольствия.

По словам ученых, увеличение разнообразия сельскохозяйственных растений является одной из стратегий подготовки к потенциальному воздействию на урожай климатических изменений.

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