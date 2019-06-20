Летевший отдыхать в Европу турист умер в российском аэропорту

Пассажир авиакомпании China Southern Airlines, летевший из Китая во Францию, скончался после экстренной посадки в московском аэропорту. Об этом сообщает Пятый канал.

Рейс из Гуанчжоу в Париж был перенаправлен в Москву из-за того, что одному из пассажиров стало плохо. Самолет в аэропорту Шереметьево встретила машина реанимации.

Когда пассажира передали врачам, он находился в тяжелом состоянии. Медикам не удалось спасти мужчину, и он скончался.

Обстоятельства инцидента и причина ухудшения состояния туриста выясняются.

В апреле пассажирка авиакомпании Qantas скончалась во время перелета. 34-летняя женщина умерла в самолете Airbus A380-800, следовавшем из Лос-Анджелеса в Мельбурн. Отмечается, что медики и члены экипажа пытались спасти австралийку в полете, но безуспешно.

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