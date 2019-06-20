Дыру в подбитом японском танкере показали на видео

CNN / YouTube

Дыру, оставшуюся в корпусе атакованного в Оманском заливе японского танкера, показали журналистам. Видео опубликовал на своей странице в YouTube телеканал CNN.

Корреспондента к танкеру Kokuka Courageous, принадлежащему японской компании Kokuka Sangyo Co, привезли американские моряки. В репортаже утверждается, что дыру пробила сдетонировавшая мина, а заряд специально был рассчитан на то, чтобы судно оставалось на плаву.

Ранее, 19 июня, сообщалось, что военные США располагают фрагментами магнитной мины, с помощью которой был поврежден танкер в Оманском заливе.

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Экипаж Kokuka Courageous рассказывал, что судно, перевозившее груз метанола, повредили некие «летающие объекты». До этого сообщалось, что американские военные моряки обнаружили неразорвавшуюся мину, прикрепленную к борту танкера.

13 июня вместе с японским судном пострадало и норвежское. Front Altair выполнял заказ для тайваньской госкомпании CPC Corp. и перевозил 75 тысяч тонн нафты. В результате атаки танкер загорелся.

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил власти Ирана в причастности к атаке на гражданские танкеры. По его утверждению, на это указывают «данные разведки и использованное оружие». Тегеран свою причастность отрицает.

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