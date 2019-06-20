Назван неожиданный вред от смартфонов

Австралийские ученые выяснили, что использование гаджетов приводит к развитию у молодых людей костных отростков в основании черепа. Об этом сообщает издание Science Alert.

Исследователи изучили 1,2 тысячи рентгеновских снимков и обнаружили, что у 41 процента людей в возрасте от 18 до 30 лет наблюдается эта костная аномалия. Некоторые достигали в длину 10 миллиметров, а другие — 3 сантиметров. Выросты образуются на наружном затылочном бугре, к которому прикрепляются некоторые шейные связки и мышцы. Отростки, называемые энтезофитами, появляются из-за продолжительного мышечного напряжения.

По мнению специалистов, эти костные образования стали более частыми с распространением гаджетов. Их возникновению способствует неправильная осанка, когда человек вытягивает голову вперед. На длину энтезофитов влияет генетическая предрасположенность и воспалительные процессы.

Энтезофиты не несут вред сами по себе, однако они могут быть симптомом более серьезной проблемы. Компенсация организмом неправильной осанки создает дополнительную нагрузку на определенные суставы и мышцы, увеличивая риск травм или нарушений костно-мышечной системы в будущем.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!