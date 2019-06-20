Проект изъятия земель за мусор и нескошенную траву раскритиковали

Совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства не поддержал предложение Минэкономразвития об изъятии земель за несоблюдение требований пожарной безопасности. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу председателя совета Павла Крашенинникова.

Законопроект не предусматривает критериев изъятия, говорится в сообщении пресс-службы. Согласно сопроводительным документам к законопроекту речь идет о нескошенной траве, зарастании участка сорняками, наличии на территории мусора. Участки предлагается изымать по иску органа местного самоуправления, если владелец за шесть месяцев не исполнит предписание органа пожарного надзора. После этого участок выставят на торги.

По мнению Крашенниникова, предложение не отвечает конституционным критериям справедливости и соразмерности ограничений прав и свобод, не обеспечивает гарантии охраны собственности и поэтому противоречит Конституции России и установленным в ее развитие основным началам гражданского законодательства. Он отметил, что законопроекты неправильны как по сути предлагаемой концепции, так и по форме изложения.

«Предлагаемые меры, помимо того что противоречат основным конституционным принципам и правилам гражданского законодательства, являются также неэффективными и возлагают на органы государственной власти дополнительное бремя, в том числе финансовое», — сказал Крашенинников.

Он пояснил, что если публичные торги не состоялись, то, согласно проекту, цена участка снизится на 20 процентов, из-за чего он обесценится, а его рыночная стоимость снизится. Это может повлиять на кадастровую стоимость участка и на размер поступающих в бюджет налогов.

Кроме того, если участок долгое время никто не приобретет, он должен перейти в государственную собственность, так как не может остаться бесхозяйным. Тогда на государство ложатся дополнительные расходы по восстановлению территории за счет бюджета, пояснил Крашенниников. При этом участки, взятые в ипотеку, не подлежат изъятию, поэтому их владельцы дальше смогут нарушать противопожарные правила, добавил он.

18 июня Минэкономразвития предложило изымать частные земельные участки, если они используются с нарушением пожарных требований. Законопроект касается собственников, арендаторов участков и тех, у кого земля находится в бессрочном или безвозмездном пользовании или перешла по наследству. Исключение составляют россияне, взявшие землю в ипотеку или проходящие процедуру банкротства.

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