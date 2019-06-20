Путин открестился от связи спецслужб с прямой линией

Никакая спецслужба никакого отношения к прямой линии не имеет, заявил президент России Владимир Путин. Трансляцию мероприятия ведет телеканал «Россия 24».

«Я готовился, вопросы поступали давно. Но это все-таки прямая работа по выявлению наших узких мест, по поиску решения этих проблемных вопросов, под час прямо в ходе нашего диалога», — сказал глава государства.

Прямая линия с президентом состоялась в 17-й раз и продлилась 4 часа 16 минут.

В прошлом году она состоялась 7 июня. В интернете ее посмотрели более 12 миллионов человек. Президент отвечал на вопросы более четырех часов. В прошлом году формат прямой линии был изменен: в студии не было гостей.

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