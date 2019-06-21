Дроздов ответил на слухи о скандальном уходе из «В мире животных» из-за зарплаты

Телеведущий Николай Дроздов опроверг информацию об уходе из программы «В мире животных» в связи с проблемами с зарплатой. В разговоре с агентством городских новостей «Москва» он назвал эти сообщения ахинеей.

«Писали, что я ушел из программы обидевшись и что мне не платили деньги — это ахинея. Я больше полугода не работаю на ней в качестве ведущего или соведущего, но я соратник, единомышленник и даже научный консультант», — отметил он.

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Дроздов подчеркнул, что не просит денег за то, что ему «звонят и спрашивают про отличие индийского слона от африканского». «А когда я работал и получал зарплату, никаких проблем с ее выплатой не было», — добавил ведущий.

Он пояснил, что еще в 2018 году на заседании Российского географического общества представил своего преемника — 16-летнего Алексея Лапина, «сына тех, кто работал над передачей».

«Это не протекция, но он 10 лет буквально жил в этой программе. С пяти лет он параллельно с обучением в школе ходил на съемки и теперь знает всю кухню», — заверил Дроздов.

Ранее телеведущий объявил, что навсегда покидает передачу о живой природе. Он отметил, что продолжит преподавать в МГУ, поскольку это его любимое занятие.

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