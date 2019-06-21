Эксперт прокомментировал назначение председателя Краснодарского краевого суда

Информационный фон, который возник вокруг обсуждения возможных кандидатур на пост председателя Краснодарского краевого суда, связан с тем, что ряд заинтересованных сил пытались добиться назначения своих креатур на эту важную должность, чтобы через них оказывать влияние на судейскую власть в регионе. Так почетный президент Молодежного союза юристов России Дмитрий Замышляев прокомментировал «Ленте.ру» назначение Александра Шипилова на должность председателя Краснодарского краевого суда.

По мнению эксперта, заранее зная о вероятной отставке председателя краевого суда Александра Чернова по достижению им предельного возраста, заинтересованные силы развернули информационную борьбу, используя манипулирование общественным мнением через «черный пиар», дойдя в нем чуть ли не до демонизации всего кубанского правосудия. «Не обсуждалась ни законность конкретных судебных решений, ни какие-либо вопросы права и правоприменительной практики, это был, как теперь говорят, обыкновенный "хайп". Между тем, процент решений краснодарских судов, отмененных в Верховном суде, не превышает среднероссийских показателей, что демонстрирует объективность и законность большинства принятых решений. Это была не борьба за честные суды, а попытка надавить на конкретных судей для вынесения нужного решения, сделать суд ручным», — подчеркнул Дмитрий Замышляев.

«Такие медийные кампании могут стоить десятки миллионов рублей, поэтому можно предположить, что за попыткой давления на суд стоял крупный бизнес, — говорит Дмитрий Замышляев. — В отличие от многих западных стран, в России нет ответственности за злонамеренную дискредитацию правосудия в целом, когда крупный бизнес пытается таким образом давить на конкретных судей. Потому что используются вбросы, анонимные ресурсы, сайты-"прокладки", за ложную информацию в которых трудно привлечь к ответственности в рамках действующего законодательства».

Дмитрий Замышляев подчеркнул, что руководство приняло взвешенное решение, назначив в этой ситуации в качестве председателя Краснодарского краевого суда Алексея Шипилова, который равноудален как от прежнего руководства суда, так и от стоявших за кампанией по «скандализации» кубанского правосудия заинтересованных структур. На прежнем месте работы в Белгородской области он пользуется репутацией высокопрофессионального и принципиального юриста, что положительно скажется в целом на судебной системе Краснодарского края, уверен эксперт.

Волна различных слухов и фейковых сообщений появилась в интернете, после того, как стало известно о том, что бывший председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов подает в отставку по достижению им предельного для этого поста возраста. 19 июня президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Шипилова на должность председателя Краснодарского краевого суда.