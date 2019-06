Медиамагнату Руперту Мердоку понадобилась помощь врачей после затяжной болезни

Австралийскому и американскому медиамагнату Руперту Мердоку потребовалась медицинская помощь. Об этом пишет CNN.

Издание со ссылкой на близких 88-летнего предпринимателя сообщило, что он болел пневмонией уже на протяжении трех недель. Мердок обратился в больницу в Лос-Анджелесе, однако СМИ не уточняет, был ли он госпитализирован.

По данным CNN, сейчас Мердок чувствует себя нормально и уже сделал несколько звонков сотрудникам компании Fox News.

Медиамагнату также понадобилась помощь врачей в 2018 году, когда он отдыхал на яхте. Предприниматель получил серьезную травму спины, но сумел выздороветь.

Мердок — один из самых влиятельных медиамагнатов в мире. Его семья владеет 120 газетами в пяти странах (в частности, The Wall Street Journal, The New York Post, The Sun), телевизионной кабельной сетью, подразделения которой работают в США, Европе, Латинской Америке, Африке и Азии.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!