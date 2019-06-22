Первый канал отложил премьеру фильма о Чернобыле

Первый канал перенес премьеру документального фильма «Чернобыль. Как это было», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Показ был запланирован на 22 июня. «Для фильма было собрано большое количество материала, обработка которого потребовала значительно больше времени, чем планировалось, поэтому его премьера состоится позже», — приводит сообщение пресс-службы агентство.

Ранее сообщалось, что актер и режиссер Данила Козловский решил снять фильм, посвященный аварии на Чернобыльской АЭС. В основу сюжета легла история начальника смены и двух инженеров Чернобыльской АЭС, которым предстоит спуститься в затопленные помещения, расположенные под реактором, для того чтобы предотвратить еще один взрыв.

В мае пятисерийный британский сериал «Чернобыль» стал лидером рейтинга шоу всех времен.

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