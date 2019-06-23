Российская певица погибла на Волге

В Самаре певица Юлия Гольдина погибла из-за столкновения катера и лодки на Волге. Как сообщает РИА Новости, ее тело нашли не сразу.

Вечером 21 июня в МЧС России по Самарской области поступил вызов, в котором говорилось, что на Волге в районе пляжа «Барбошина поляна» в 300 метрах от берега произошло столкновение. Лодка «Казанка» и катер «Сильвер», возможно плававший без госномеров и навигационных огней, врезались друг в друга. На катере было два пассажира, они не пострадали.

На лодке «Казанка» находились пять человек, четверых из которых спас очевидец, проплывавший рядом на моторной лодке. Трое попали в больницу с серьезными травмами. Юлия Гольдина также была на «Казанке». Она пропала без вести. Тело 28-летней девушки было найдено 23 июня.

Спасатели предполагают, что пассажиры лодки были в сильном алкогольном опьянении.

Юлия Гольдина выступала на закрытии Российско-китайских молодежных летних игр с кавером на хит группы IOWA «Улыбайся». Она также основала группу Miracle Project и была в ней вокалисткой. Вместе с коллективом они выступали на фан-фесте во время Чемпионата мира по футболу и на День города Самары.

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