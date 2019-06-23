Дагестанцы решили извиниться за перезахоронение останков Хаджи-Мурата

Дагестанская делегация намерена отправиться в Азербайджан в связи с прошедшей церемонией перезахоронения останков Хаджи-Мурата. Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на координатора проекта «Лев Толстой и Дагестан» Джамалудина Омарова и зампредседателя общероссийского движения «Российский конгресс народов Кавказа» Деньгу Халидова.

Участники делегации намерены встретиться с общественностью и администрацией Кахского и Закатальского районов Азербайджана, граничащих с Дагестаном, чтобы определить статус места первого захоронения наиба имама Шамиля. Халидов указал, что прошедшую церемонию осудили, но приняли ее как свершившийся факт. «Обратно возвращать останки в Азербайджан не имеет смысла. Будем дальше заниматься возвращением черепа и его воссоединением с останками», — сказал он.

В то же время Омаров подчеркнул, что участники делегации в первую очередь хотят извиниться за действия тех, кто принял решение о перезахоронении. По его словам, человек, который инициировал это, никого не спросил.

Также Халидов и Омаров указали на то, что раскопка могилы проводилась в спешке и без соблюдения необходимых процедур. «Большие у нас подозрения, что какие-то останки там все-таки остались, в таком случае это место все еще должно считаться могилой. Но даже если не считать ее таковой, то хотя бы местом первого захоронения», — пояснил Омаров.

Церемония перезахоронения предполагаемых останков Хаджи-Мурата состоялась в начале июня в райцентре Хунзах в Дагестане. До этого они покоились на месте его гибели — в Кахском районе Азербайджана. Церемония прошла в священный для мусульман месяц Рамадан по инициативе депутата Госдумы от Башкирии Гаджимурада Омарова и вызвала множество вопросов у общественности. В частности, как рассказывал очевидец, никто из присутствующих на церемонии не выступал с официальной речью и не предъявлял доказательств, что останки принадлежат именно Хаджи-Мурату.

Сомнения в подлинности останков возникли и у историка Патимат Тахнаевой. Она напомнила, что вместе с Хаджи-Муратом в одной могиле в Азербайджане были захоронены еще двое соратников — Гамзало и Эльдар.

Хаджи-Мурат — аварский вождь и военачальник, наиб имама Шамиля и его «правая рука». Герой одноименной повести Льва Толстого погиб в 1852 году после столкновения с отрядом горской милиции на территории нынешнего Азербайджана. Могила находится в Гахском районе страны.

После смерти его голову отсекли, а череп отправили в Санкт-Петербург и мумифицировали.

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