Жених из Германии поверил россиянке и лишился десятков тысяч евро

Жительница Владикавказа (Северная Осетия) купила квартиру на деньги немецкого пенсионера и отказалась ее возвращать. Об этом сообщает информационный сайт «ОсНовы».

В 2004 году Михаэль Зловиг познакомился в интернете с Людмилой Меликовой. Через несколько лет мужчина решил перебраться к ней во Владикавказ. По его словам, он «хотел встретить старость вместе с возлюбленной у нее на родине».

Чтобы женщина купила и отремонтировала квартиру, Зловиг перечислил ей 69 тысяч евро. Вскоре выяснилось, что она оформила недвижимость на себя. За возвращение квартиры Меликова требовала миллион рублей, который, по ее словам, потратила на ремонт. Зловиг согласился и в 2008 году выплатил ей необходимую сумму.

После отъезда немца женщина переоформила жилье на свою дочь, причем и материальная доверенность, и договор купли-продажи, которые она использовала, были поддельными. В 2018 году суд постановил выселить из квартиры Меликову и ее дочь и вернуть недвижимость Зловигу.

Меликова подала встречный иск и потребовала квартиру обратно. Теперь она утверждает, что потратила на ремонт 6,5 миллиона рублей. Женщина и ее дочь по-прежнему живут в квартире Зловига, а ему навязывают мировое соглашение, по которому он вместо квартиры получает лишь 48 тысяч евро (3,4 миллиона рублей) и должен выплатить Меликовой 6,5 миллиона рублей.

Следующее заседание суда назначено на 29 июля.

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