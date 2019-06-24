Глава Челябинска уволился

Глава Челябинска Владимир Елистратов подал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу гордумы.

Его заявление зарегистрировано в городской думе и будет рассмотрено на внеочередном сессии в понедельник, 24 июня. Заседание может посетить врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер, с которым Елистратов согласовал свою отставку.

Как уточняет Znak.com, исполняющей обязанности мэра может стать первый замглавы Наталья Котова.

Владимир Елистратов возглавил Челябинск в статусе и. о. в ноябре 2018 года после отставки Евгения Тефтелева. В феврале 2019-го он был назначен мэром города.

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