Порошенко призвал украинцев спасти Грузию

Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал жителей своей страны отказаться от отпуска в Крыму и на заграничных курортах в пользу отдыха в Грузии, чтобы помочь Тбилиси в борьбе с «российской агрессией». Соответствующий пост политик разместил на своей странице в Facebook.

По словам Порошенко, украинцы не должны оставить в беде «своих грузинских братьев» в тот момент, когда Москва «наносит удар по туристической Грузии». Чтобы облегчить жизнь тем украинцам, которые решат помочь грузинам, Порошенко призвал правительство, Минтранс и украинские авиакомпании ввести скидки на полеты из Украины в Грузию и обратно.

Порошенко также напомнил, что Грузия еще до решения США о переименовании украинской столицы с Kiev на Kyiv, переименовала название украинских городов в своих международных аэропортах. По мнению бывшего украинского лидера, МИД Украины в знак солидарности должен начать переговоры о том, чтобы официально переименовать Грузию в Сакартвело (самоназвание Грузии — прим. «Ленты.ру»).

«Поддержать Сакартвело — значит поддержать Украину!» — резюмировал Порошенко.

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20 июня в Тбилиси начались многотысячные акции протеста. В результате столкновений с полицией пострадали более 200 человек. Волнения были спровоцированы участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы сел в кресло спикера парламента Грузии.

Антироссийский характер выступлений стал причиной того, что президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям осуществлять воздушные пассажирские перевозки (в том числе коммерческие) из России в Грузию и поручил правительству обеспечить возвращение временно находящихся в Грузии россиян на родину. Запрет начнет действовать с 8 июля, многие россияне уже сдали заранее купленные билеты. В Госдуме заявили, что дальнейшее развитие туризма между Россией и Грузией стало невозможным.

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