Yota представила первую на рынке гибкую линейку минут и интернета

Yota запускает первую на рынке гибкую линейку связи, позволяющую выбрать любое количество минут и гигабайт: от 0 до 2000 минут и от 1 гигабайта до безлимита. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе оператора.

«Мы объединили наши лучшие продукты – полная гибкость и безлимитный интернет. Новая линейка по-прежнему подходит максимальному количеству клиентов, но теперь она удовлетворяет потребности и тех, кому действительно нужно очень много трафика. Теперь клиенты могут выбрать только то, что им действительно нужно. Например, 156 минут и 10 гигабайт или 324 минуты и безлимитный интернет», — прокомментировал новость директор направления «Смартфон» Yota Артемий Пономарев.

Так, например, стоимость пакета 156 минут и 10 гигабайт составит 399,79 рубля в Москве, а в Екатеринбурге цена пакета 500 минут и безлимитный интернет составит 355 рублей. Также клиентам могут подключить безлимитный доступ к самым популярным приложениям.

Линейка доступна для подключения с 24 июня 2019 года.