Появление космических людей признали возможным

Испанские ученые показали, что образцы замороженных мужских половых клеток остаются жизнеспособными в условиях микрогравитации. Об этом сообщает издание Live Science.

По словам исследователей, в условиях невесомости возможно лишь искусственное оплодотворение. В ходе эксперимента по изучению влияния невесомости на гаметы (половые клетки) специалисты смоделировали условия внутри космических кораблей в летающей лаборатории.

Половые клетки были взяты у 10 здоровых добровольцев, после чего образцы заморозили и поместили на борт легкомоторного самолета. Летательный аппарат сделал около 20 маневров по параболической траектории, подвергнув гаметы воздействию как невесомости, так и силы тяжести в 2-3 раза выше нормы. После полетов образцы были разморожены, а их жизнеспособность сравнивалась с половыми клетками, хранящимися на поверхности Земли.

Оказалось, что сперматозоиды не претерпели никаких значительных изменений. Однако некоторые специалисты полагают, что в исследовании не учитывается долговременное влияние микрогравитации, чтобы гарантировать безопасное воспроизводство человека. Кроме того, другим препятствием для успешной беременности в условиях космоса является радиация. Тем не менее, как пишет Live Science, результаты эксперимента показали, что по крайней мере одна из основных проблем деторождения во внеземной среде не является нерешаемой.

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