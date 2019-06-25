В Белом доме поменяют пресс-секретаря

Представительница первой леди США Мелании Трамп Стефани Гришэм сменит Сару Сандерс на посту пресс-секретаря Белого дома. Об этом у себя в Twitter сообщила супруга американского президента.

«Мы с президентом не представляем, кто мог бы лучше послужить администрации президента и нашей стране», — написала она в своем профиле. Там же первая леди рассказала, что Гришэм, два года выполнявшая роль ее личного спикера, получит большую ответственность, чем нынешний пресс-секретарь Сара Сандерс. Вместе с этой должностью она займет пост директора по коммуникациям — и при этом останется представителем Мелании Трамп.

Как сообщает CNN, Гришэм — один из самых старых членов команды нынешнего президента США Дональда Трампа: она присоединилась к ней еще в начале избирательной кампании в 2015 году. Официально пост спикера Белого дома она займет с 1 июля.

Сара Сандерс была официальным представителем президентской администрации почти два года — с июля 2017-го.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!