Силовые структуры
 
Больше интересных новостей у нас во ВКонтакте
Последние новости
Россия, США и Израиль договорились по Сирии
Власти оправдали перепутавшую Радищева с Грибоедовым министра образования
Найдена самая уродливая собака в мире
Гендиректор «Аэрофлота» впервые прокомментировал катастрофу SSJ-100 в Шереметьево
Появились подробности гибели россиянки из-за аппарата лучевой терапии
На Украине задумались о выходе из ПАСЕ из-за возвращения России
Россия отомстила боевикам за гибель военного в Сирии
Почта Mail.ru отменит пароли
Отравитель газировкой рассказал о своем угощении
Восстановление России в ПАСЕ отложили
Новости партнеров

ФСБ поймала разбиравшего зенитно-ракетные комплексы военного

Перейти в «Мою Ленту»

Суд в Челябинской области приговорил к двум годам лишения свободы военнослужащего, который вывел из строя зенитно-ракетную систему «Тор-М1», разобрав ее на запчасти. Об этом Ura.ru сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

Контрактник проходил службу в подразделении, которое обслуживает боевую технику. С февраля 2017 года по август 2018 года он демонтировал и похитил из входящих в состав системы «Тор-М1» блоки с электронными платами. Он уносил их в свой гараж, где разбирал и извлекал из радиодеталей серебро, золото и платину.

«Своими противоправными действиями он привел к невозможности полноценного функционирования боевых машин», — отметили в ФСБ.

Военный заработал на продаже похищенного 750 тысяч рублей. Суд признал его виновным в краже и умышленном повреждении военного имущества.

«Тор» — всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс, предназначенный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru
Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
ФСБ поймала военного, разбиравшего на продажу ракетные комплексы на Урале
Майор ФСБ пил от тоски, вылетел со службы и дошел до суда
Офицеров ФСБ посадили за рейдерство
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:04Сегодня

«Признавайся, а то отдадим насильникам»

Аферисты забрали у россиян миллионы. Пока они на свободе, за них расплачиваются кассирши
09:23Сегодня

Россиянку соблазнили чемоданом евро

08:39Сегодня

Задержан подозреваемый отравитель с газировкой

03:07Сегодня

В Московском уголовном розыске ликвидируют оперативно-разыскные части

Силовые структуры00:0221 июня

Беги, Луиза, беги!

Как россиянка вынесла из банка миллионы, бесследно исчезла и стала звездой соцсетей
13:5124 июня

Охотники на наркодилеров попались на похищениях 22 россиян

06:29Сегодня

Таксист избил иллюзиониста за показанный фокус

17:2324 июня

Проигнорировавшего избиение гея российского полицейского наказали

Силовые структуры00:0517 июня

«В вопросах оружия нет мелочей и исключений»

Глава Росгвардии о продаже россиянам пистолетов и отношении граждан к оружию
10:3424 июня

Российского судью уличили в заказном приговоре по делу о наркотиках

22:2524 июня

Москвичей угостили отравленной газировкой

16:5224 июня

Россиянка заказала киллеру в шлеме убийство директора подмосковного ТЦ

Россия
Большие гетто
Многоэтажные дома в спальных районах опасны для Москвы. Почему их продолжают строить?
«Одно дело, когда министр скажет, а другое — когда я»
Главные цитаты с прямой линии Путина
Юнус-Бек Евкуров Глава Ингушетии Евкуров объявил об отставке
Разобщенность народа и конфликт в республике: главное об уходе политика
В России придумали беспохмельное пиво
«Стоит красивая девушка на улице — ее хватают»
Кавказская феминистка — о похищении невест, протесте против хиджабов и угрозах расправой
Россиянка умерла от удара молнии во время шторма
Появились подробности гибели россиянки из-за аппарата лучевой терапии
Все материалы
Мир
Американский удар
Иран снова навлек на себя гнев США. Начнется ли новая война?
Российская делегация прибыла в Страсбург
Президент Ирана заявил об умственной отсталости Белого дома
ПАСЕ отклонила украинские поправки в резолюцию о возвращении России
Трамп захотел разорвать договор с Японией
Российский военный самолет вновь прилетел в Венесуэлу
«Кокаиновый король» сбежал из тюрьмы
Все материалы
Бывший СССР
Хватит это терпеть
Молодежь бывших республик СССР протестует. Почему цензура и репрессии их больше не пугают?
Украинская православная церковь снова раскололась
Почетный патриарх Филарет обвинил во всем Порошенко и его ложные обещания
На Украине задумались о выходе из ПАСЕ из-за возвращения России
В Эстонии осквернили не тронутое нацистами еврейское кладбище
Украина разочаровалась в Европе
Узбекистан купил у России «Тигров»
Патриарх раздора
Бывший ставленник КГБ Филарет снова расколол православных на Украине. Чего он добивается?
Все материалы
Экономика
Быстрее, мощнее
В автомобильном мире новая революция. И дело не только в электричестве
Отравленный поток
Эксперты — о причинах загрязнения российской нефти
Высокие ставки
У США нет денег на пенсионеров. Вся надежда на казино и марихуану
Россиянам захотели простить долги за ЖКХ
Названо лучшее детское питание
Сбербанк облегчил переводы денег на карты
Boeing оставил самолеты на автопарковке
Все материалы
Силовые структуры
«Признавайся, а то отдадим насильникам»
Аферисты забрали у россиян миллионы. Пока они на свободе, за них расплачиваются кассирши
Беги, Луиза, беги!
Как россиянка вынесла из банка миллионы, бесследно исчезла и стала звездой соцсетей
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Россиянку соблазнили чемоданом евро
Задержан подозреваемый отравитель с газировкой
В Московском уголовном розыске ликвидируют оперативно-разыскные части
Таксист избил иллюзиониста за показанный фокус
Все материалы
Наука и техника
Возможно, криминал!
Японский детектив объявил войну гопникам и серийному убийце: обзор Judgment
Стыд и футбол
Киану Ривз в польской игре, новый Xbox, уличная FIFA и другие новинки с Е3 2019
Авария «Протон-М» в июле 2013 года«Из того, что было»
Этот проект начали еще в СССР. Сегодня Россия запускает его на аварийном разгонном блоке
НАСА сообщило о нештатной посадке спускаемого аппарата с космонавтами
Названа самая продвинутая технология древней цивилизации
В России придумали способ снимать боль лекарством от поноса
Экипаж МКС вернулся на Землю
Все материалы
Спорт
Артем Лобов (справа)Лоб в лоб
Русский Молот покарал врага Макгрегора. Голыми руками
Адвокат рассказал о будущем Мамаева в «Краснодаре»
Мамаеву предрекли положительное место заключения
Заработки Месси оказались вдвое выше зарплат 1693 футболисток
Федерация футбола Грузии отреагировала на антироссийскую акцию игроков
Выбрана столица зимних Олимпийских игр 2026 года
Аршавин отказал двухлетней дочери в прописке
Все материалы
Культура
В отражении
Искусное ретро и психоделичный нуар на фестивале имени Тарковского
«Грызня за любовь, время и деньги»
Его сравнивают с братьями Коэн: интервью с создателем самого необычного сериала сезона
«Коммунисты почувствовали мою любовь к Ленину»
Как Павел Пепперштейн положил в мавзолей секс-куклу и ему за это ничего не было
Власти оправдали перепутавшую Радищева с Грибоедовым министра образования
Представитель Алибасова прокомментировал слухи об инсценировке отравления
Российский министр образования назвала Радищева автором «Горя от ума»
Про останки и людей
Страшная авария заставила этого фотографа снимать оторванные головы и изуродованные тела
Все материалы
Интернет и СМИ
«Убегал от слона, выбивал зубы крокодилам»
 
«Противно смотреть на вас»
Блогеры раздают деньги бездомным и устраивают из этого шоу. Но делают им только хуже
«Почему этим недоактерам все еще верят?»
«Битва экстрасенсов» вышла из-под контроля. Теперь в шоу колдуют сами зрители
Девушку раскритиковали за идеальное тело в бикини и неуважение к бодипозитиву
«В год мы зарабатывали больше, чем некоторые за всю жизнь»
Проповедник с телеэкрана вытягивал из верующих миллионы. Его не остановила даже тюрьма
Ровшан Аскеров объяснил уход из «Что? Где? Когда?»
Раскрыт секрет идеального фото для сайта знакомств
Все материалы
Ценности
«Может показаться, что я зазнавшийся и крутой»
Актер Александр Петров — о страхах, роли мертвеца и помощи бывшим наркоманам
Членовозы союзного значения
В каких автомобилях катались и погибали чиновники в СССР
Рок наступает
Мужчины в платьях, женщины в трусах: чем удивила неделя моды в Милане
Сфотографировавшую свою ногу на фоне флага ОАЭ супермодель наказали
Ким Кардашьян смутила фанатов нелепым фотошопом лица
Меган Маркл заподозрили в переплавке подарка принца Гарри
Тучные манекены в магазине Рианны взбудоражили покупателей
Все материалы
Путешествия
Партнерский материал
Прекрасное недалеко
Вино, море, пещеры: куда поехать летом
«Вы умрете другой смертью»
Модели с подиума и русские американцы: что россиянин нашел в ЮАР
«Батюшка, благословите, въезжаю в Польшу!»
Головорезы, евреи и родственные души. Зачем ехать в гости к полякам
Туристка сломала ноготь в отпуске и заплатила 2,5 тысячи долларов за его лечение
Турист наступил на грязный шприц в отеле и отдал тысячи долларов за анализы
Модель застряла на Бали из-за кляксы в паспорте
Пассажирский самолет врезался в здание аэропорта во Франции
Все материалы
Из жизни
«Даже голубое небо и пальмы могут стать рутиной»
Рассказ россиянки о жизни на Бали
Партнерский материал
Лучшее время суток
Почему возникает бессонница и как с ней бороться
Бывшие супруги Бек Роузен и Хэмиш МакЛаренМилый друг
Аферист устроил шикарную жизнь за счет одиноких женщин и богачей. Его сгубила жадность
Разведенного победителя лотереи заставили отдать миллионы долларов бывшей жене
Критически толстая женщина продумала свои похороны и продолжила есть
Кот выжил после часовой стирки в машинке
Женщина приняла беременность за рак
Все материалы
Видеотест Renault Arkana
Стоит ли вставать в очередь за самым доступным в России купе-кроссовером?
Toyota за 23 миллиона — из России!
Видео: почему этот монстр стоит, как весь модельный ряд «Тойоты»?
Фольксваген, который был важнее Гольфа
Рассказываем историю Volkswagen Scirocco, о котором все забыли
Маленькие, но узнаваемые машинки из Lego
Энтузиаст собирает модельки автомобилей и даже двигателей
Появились подробности о новом кроссовере Kia для России
В России отзывают Mazda6 и CX-5 из-за угрозы капиталки мотора
На АвтоВАЗе штамповали поддельные логотипы «Мерседеса»
Все материалы
Дом
«Не хочу вкладываться в кирпичи»
Россияне снимают квартиры, но не хотят их покупать. Что их останавливает?
«Разбивали несколько градусников сразу»
Ртуть, асбест и арматура из Чернобыля: как квартиры отравляют своих владельцев
Клопы, бугры и разводила
Железобетонный тест на знание запутанного языка строителей
Назван город Подмосковья с самым дешевым съемным жильем
Российских квартирных хозяев уличили в чрезмерной бесцеремонности
Под Москвой нашли дачный участок за 580 миллионов рублей
Названы регионы России с максимальной концентрацией дорогого жилья
Все материалы