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В США нашли способ обойти запрет Трампа на торговлю с Huawei

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Американские IT-компании нашли способ обойти указ президента США Дональда Трампа о запрете на сотрудничество с китайской компанией Huawei. Об этом сообщает The New York Times.

Крупные производители процессоров, в том числе Intel и Micron, поставляют Huawei продукцию, сборка которой происходит за пределами США. Такие изделия не считаются произведенными в Соединенных Штатах.

Поставка комплектующих в обход запрета началась около трех недель назад. По словам источников издания, компании из США продают Huawei товары на миллионы долларов.

Трамп подписал указ, запрещающий американским компаниям сотрудничество с Huawei, в середине мая. Организацию заподозрили в связях с китайскими спецслужбами, которым якобы передавались данные о пользователях.

Запрет предполагает, что до середины августа производители из США могут поставлять Huawei только ту продукцию, которая нужна для поддержания уже существующих продуктов. Продажа новых комплектующих полностью запрещена. Huawei оценила убытки от запрета в 30 миллиардов долларов.

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