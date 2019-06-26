Российские проститутки потребовали отменить штраф за интимные услуги

Форум секс-работников России направил в правительство предложение об исключении из новой концепции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ штрафов за оказание интим-услуг. Об этом в среду, 26 июня, «Ленте.ру» сообщила представитель Форума Марина Авраменко.

По словам Авраменко, авторы инициативы ссылаются на отсутствие в России методов доказывания правонарушения по статье 6.11 КоАП РФ («Занятие проституцией»), а также на рост насилия в отношении секс-работников со стороны общества и силовых структур.

Материалы по теме Рабский блуд Монолог активиста о вызволении секс-невольниц в современной России

Представители Форума — коллегиального органа инициативной группы российских секс-работников — предлагают полностью исключить из новой редакции КоАП РФ штрафы за занятие проституцией, размер которых в нынешней редакции Кодекса составляет 1,5-2 тысячи рублей.

8 апреля стало известно, что премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил создать межведомственную рабочую группу по подготовке нового КоАП РФ. Соответствующее распоряжение было опубликовано на портале правовой информации.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!