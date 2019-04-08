В России создадут новый Кодекс об административных правонарушениях

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил создать межведомственную рабочую группу по подготовке нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

В документе указано, что проект возглавит вице-премьер, глава аппарата правительства Константин Чуйченко. Ему поручено координировать работу группы, в которую помимо него войдут еще 25 человек — депутаты, министры, правозащитники, представители различных ведомств и судебных инстанций, а также сотрудники администрации президента.

Концепция нового кодекса должна быть подготовлена Минюстом и Минэкономразвития к 1 июня.

Ранее в аппарате правительства «Интерфаксу» сообщили, что Медведев считает нынешний вариант КоАП громоздким и сложным в применении. По его словам, «на него невозможно уже смотреть без слез». Он отмечал, что составы административных правонарушений нужно «причесать», а от бесконечных подпунктов и отсылок — уйти.

Нынешний КоАП вступил в силу 1 июля 2002 года.

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!