Дороги в Кабардино-Балкарии станут безопаснее

В Кабардино-Балкарии в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» появится первая в республике противолавинная галерея, которая будет защищать участников движения по дороге от возможного схода снежных масс, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Эльбрусского района региона.

«Важность строительства <...> обусловлена тем, что ущелье Адыл-суу считается местом, где чаще всего происходит сход снежных лавин», — говорится в сообщении пресс-службы. Так, в 2018 году в этом районе было зафиксировано 14 случаев схода лавин, в 2019 — уже четыре.

Уточняется, что, по состоянию на 26 июня, на объекте ведутся работы по бурению свай, бетонированию фундамента и стенок опоры. Длина галереи составит 94,8 погонных метра, а протяженность подходов с элементами обустройства — 300 метров. Объект планируется сдать в декабре 2019 года.

В 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Кабардино-Балкарии планируется построить, реконструировать и отремонтировать в общей сложности около 59 километров автомобильных дорог общего пользования регионального значения.

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