Красноярские врачи спасли россиянке оторванную руку

Врачи красноярской больницы девять часов оперировали пациентку, которая потеряла часть руки на производстве, и восстановили конечность, сообщает «7 канал Красноярск».

Женщина работала на мясокомбинате и полтора года назад лишилась кисти руки, которую затянуло в большую мясорубку. Коллега спас ее и наложил ей жгут из своей рубашки. Потом он достал из машины отрезанный фрагмент, замотал его в пакеты со льдом и передал врачам.

Пострадавшую отвезли в больницу в селе Дзержинское и отправили в операционную. Хирург девять часов восстанавливал ее руку, сшивал сухожилия и артерии.

Сначала женщина не могла шевелить рукой, как это обычно и бывает в таких случаях. Потом началась реабилитация, функции конечности начали восстанавливаться. Пациентка заново научилась держать ручку и писать, пользуется рукой во время готовки и в быту, может полностью себя обслуживать. Разработка кисти продолжается до сих пор, пострадавшая успешно заканчивает специальные тренировки.

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