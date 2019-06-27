Женщины с пышными формами поборолись с низкой самооценкой съемкой в нижнем белье

Британский бренд Ivory Rose, который специализируется на нижнем белье для клиенток с пышными формами, выпустил новую бодипозитивную кампанию с целью показать «настоящее» женское тело. Об этом сообщает Metro.

В фотосессии приняли участие женщины с разными типами фигур и кожными изъянами. На каждой из них был комплект кружевного белья из ассортимента Ivory Rose. Ни одна фотография не была отретушировала перед публикацией: на телах моделей видны растяжки и целлюлит.

«На протяжении долгих лет я сомневалась в красоте своего тела и была неуверенной в себе, но сейчас я делаю большие успехи. Я начинаю чувствовать себя нужной, и эта съемка сильно подняла мою самооценку. Ведь я нахожусь в окружении прекрасных женщин, которые тоже стараются полюбить свое тело», — поделилась эмоциями от участия в акции 23-летняя Софи.

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В фотосессии также приняли участие основательницы бренда — 27-летняя Френки Мейсон и 28-летняя Эйми Ло. Женщины решили создать эту кампанию после того, как были подведены итоги опроса YouGov. Выяснилось, что 57 процентов 18-летних девушек чувствуют себя некомфортно в своем теле.

Ранее в июне российский бренд нижнего белья My Dear Petra опубликовал снимок модели с неотретушированным телом и поразил покупателей. На фотографии девушка, держащая в руке ранункулюс, стоит спиной к камере и демонстрирует белое кружевное белье. На ее бедрах видны растяжки, родинка и царапина.

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