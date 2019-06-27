В Выборгском музее появится виртуальная выставка

В Выборгском музее-заповеднике создадут виртуальную выставку в рамках проекта Artefact. Об этом в четверг, 27 июня, сообщил ТАСС директор музея Владимир Цой.

По его словам, в результате пользователи специального приложения смогут «виртуально "прогуляться" по одной из реальных выставок». При этом им будут доступны качественные трехмерные фотографии экспонатов, а также информация о художниках и их работах на русском, а в дальнейшем и на английском языках.

Проект Artefact был создан при поддержке Министерства культуры России и портала «Культура.РФ». Соответствующее приложение доступно на платформах iOS и Android и позволяет пользователям в виртуальном режиме посетить выставки крупных и региональных российских музеев.

Он реализуется в рамках федеральной программы «Цифровая культура» нацпроекта «Культура», на который выделят 6,8 миллиарда рублей. Программа предусматривает создание 500 виртуальных концертных залов и 450 мультимедиа-гидов по выставкам с возможностью получения информации о произведениях искусства с использованием технологии дополненной реальности.

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