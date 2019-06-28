Впервые получена инопланетная экзотическая материя

Французские ученые сообщили, что им впервые удалось получить металлический водород — экзотическое вещество, которое, как считается, находится в недрах газовых планет-гигантов. В экстремальных условиях с высоким давлением газ сжимается до такой степени, что приобретает металлические свойства и становится проводником. Об этом сообщает издание Science Alert.

Исследователи использовали метод с применением алмазной наковальни, добившись давления в 600 миллиардов паскалей (ГПа). Фазовый переход с образованием металлического водорода произошел при давлении 425 ГПа и температуре 80 кельвинов (минус 193 градуса Цельсия). Образец начал поглощать все инфракрасное излучение, что указывало на закрытие запрещенной зоны — областей значений энергии электрона, разделяющими зону проводимости и валентную зону.

Однако другие ученые встретили результаты работы с недоверием и скептицизмом, поскольку уже неоднократно делались заявления о получении металлического водорода, оказавшиеся ложными. Другие же специалисты считают, что выводы могут быть верными. В любом случае эксперимент должен быть повторен другими научными группами.

В январе 2017 года ученые из Гарвардского университета (США) заявили, что они смогли наблюдать фазовый переход Вигнера — Хантингтона, свидетельствующий об образовании металлического водорода. По их словам, они получили первый образец «святого Грааля физики высоких давлений» (металлического водорода) на Земле.

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