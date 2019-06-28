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Суд поставил точку в вопросе гражданства Саакашвили

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Верховный суд Украины принял решение закрыть дело о лишении украинского гражданства экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Об этом сообщается на официальной странице суда в Facebook.

Суд постановил удовлетворить отказ Михаила Саакашвили от собственного иска, поданного против экс-президента Украины Петра Порошенко с требованием признать незаконным его указ о лишении бывшего одесского губернатора гражданства. Таким образом, дело автоматически считается закрытым.

Ранее суд обязал ЦИК Украины повторно рассмотреть документы для регистрации кандидатов в народные депутаты от партии «Рух нових сил Михаила Саакашвили». Однако в окончательный список партий, которые пойдут на выборы, партия Саакашвили так и не попала.

Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии с 2004 по 2013 годы. В мае 2015-го пятый президент Украины Петр Порошенко дал грузинскому политику украинское гражданство и назначил его председателем Одесской областной госадминистрации. Эту должность Саакашвили занимал полтора года, после чего перешел в оппозицию к действовавшему президенту. Летом 2017-го Порошенко лишил Саакашвили гражданства, а в феврале 2018 года украинские спецслужбы задержали его, выдворили из страны и запретили въезд до 2021 года. Саакашвили обжаловал это решение в суде.

После вступления в должность главы государства Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. Политик вернулся в страну 29 мая. В пограничной службе заявили, что оснований для его недопуска на Украину больше нет. После возвращения на Украину грузинский политик отозвал свой иск.

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