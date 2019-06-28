Крым подсчитал упущенную выгоду за украинский период

Госсовет Крыма оценил упущенную выгоду за время нахождения полуострова в составе Украины в 2,5 триллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 28 июня.

Для расчета за основу был взят показатель ВВП на 1991 и 2013 годы, пояснили парламентарии.

По словам замглавы комитета по экономической политике Ольги Виноградовой, украинские власти направляли недостаточно средств на содержание структуры ЖКХ. Это привело к сильному износу оборудования, в частности водопроводного, посетовала она.

В марте спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Крым вправе требовать компенсации от Киева, так как украинские власти практически разрушили экономику полуострова. По его словам, Украина должна заплатить за причиненный в течение 25 лет урон.

Крым, оказавшийся после распада Советского Союза в составе независимой Украины, вновь воссоединился с Россией в марте 2014 года по итогам референдума. Киев, Евросоюз и США не признают результаты волеизъявления граждан и считают полуостров аннексированной территорией.

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