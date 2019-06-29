Туристка случайно сняла на камеру-селфи укравших ее кошелек преступников

Туристка случайно сняла на видео момент кражи ее кошелька в Лондоне. Ее ролик опубликовало издание Daily Mail.

Нина Спенсер и ее подруга Тои из Таиланда прогуливались по району Вест-Энд и снимали все происходящее на камеру, установленную на палке-селфи. Женщины не заметили, как группа девушек подошла к ним сзади и вытащила из сумки Спенсер кошелек с кредитками и 400 фунтами наличных.

Позже туристка обнаружила пропажу, а затем, посмотрев видео, поняла, как это произошло. На ролике девушка в черном джемпере и черных солнцезащитных очках смотрит на Спенсер со спины, а ее напарница в этот момент вытаскивает кошелек и уходит в другую сторону.

Как только обворованная путешественница увидела запись, она немедленно обратилась в полицию.« Полицейские спросили меня, где это произошло, и я показала им видео. Не думаю, что мои деньги сейчас уже можно вернуть. Но я просто хочу, чтобы полиция была в курсе происходящих в их городе событий», — пояснила Спенсер и добавила, что инцидент испортил ее поездку.

В декабре 2018 года сервис бронирования жилья составил список вещей, которые чаще всего крадут у туристов. Эксперты провели опрос в соцсетях и выяснили, что наибольшей популярностью у воров пользуются небольшие предметы, которые можно быстро продать. На первом месте оказался бумажник: за него проголосовало 49 процентов респондентов.

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