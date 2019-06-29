Женщина искупалась в бассейне на испанском курорте и умерла

Жительница Великобритании искупалась в бассейне в городе Ориуэла на испанском курорте Коста Бланка и умерла. Об этом сообщает Mirror.

Происшествие случилось в пятницу, 28 июня. Во время плавания у 36-летней женщины, имя которой не раскрывается, начались судороги. Медики боролись за жизнь британки в течение 45 минут посредством сердечно-легочной реанимации, но им не удалось ее спасти.

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Результаты вскрытия пока неизвестны, однако, по информации издания, смерть могла наступить от приступа эпилепсии. В настоящий момент обстоятельства выясняются.

Ранее в июне пятилетний мальчик из Великобритании утонул в бассейне в греческом отеле, пока его родители спали. Инцидент произошел в гостинице Atlantica Holiday Village в Мармари (Кос, Греция). Тео Трехарн-Джонс из города Мертир Тидфил вышел из номера, чтобы искупаться в бассейне, когда взрослые уснули. Позже ребенка обнаружили без сознания и вытащили из воды. Трехарн-Джонс умер до того, как медработники смогли доставить его в больницу.

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