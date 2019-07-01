Врачи удалили изо рта пациентки забытый пять лет назад инструмент

В городе Кхонкэн, Таиланд, врачи извлекли из челюсти пациентки острый наконечник медицинского инструмента, который находился у нее во рту пять лет. Об этом сообщает информационный портал Asia One.

33-летней Криттике Риттихан (Krittika Ritthikhan) пять лет назад удалили вросший зуб. Во время операции кончик одного из медицинских инструментов сломался и застрял у нее в челюсти. Врачи сказали пациентке, что инородное тело самостоятельно выйдет, когда рана заживет. Однако после этого женщина начала жаловаться на онемение нижней челюсти и языка. В начале этого года Риттихан обратилась к специалистам и обнаружила, что острый предмет все еще находится внутри.

У нее развилась инфекция, и стоматологи решили провести операцию. Они назначили ей курс антибиотиков, а затем удалили острый наконечник. Женщина призналась, что теперь испытывает большое облегчение оттого, что операция прошла успешно, и поблагодарила медицинский персонал за помощь.

В 2017 году сообщалось, что во Вьетнаме врачи извлекли из живота пациента медицинские ножницы, забытые во время операции 18 лет назад. Инородный предмет в теле 54-летнего мужчины обнаружили во время ультразвукового обследования после дорожной аварии.

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