Продавец мороженого cпас жизнь постоянной клиентке

В английском графстве Кент продавец мороженого решил навестить свою постоянную пожилую клиентку и спас ей жизнь. Об этом сообщает информационный портал Kent Online.

27-летний Роберт Эллинор (Robert Ellinor) ездил по городу на фургоне с мороженым 9 июня, когда обратил внимание, что уже пару дней не видел одну из своих постоянных покупательниц — пожилую женщину-инвалида по имени Керри. Британец несколько раз помогал ей покупать продукты и старался каждый день немного с ней поговорить, чтобы ей не было так одиноко.

Эллинор решил проверить, все ли у женщины хорошо, и направился к ее дому. Он позвонил в дверь, но Керри не открыла. Тогда мужчина заглянул в окно и заметил, что у жительницы дома начался припадок. Он открыл окно снаружи и вызвал скорую. Женщину госпитализировали.

«У меня часами длились припадки, я теряла сознание и не могла двигаться. Я часами звала на помощь, мой рассеянный склероз, диабет и другие заболевания обострились, уровень глюкозы поднялся до опасного уровня. Я лежала на полу, и мне очень повезло, что Роберт меня навестил», — призналась женщина. По словам врачей, если бы продавец мороженого не пришел к ней, «все могло бы закончиться куда хуже».

Эллинор признался, что был очень рад помочь постоянной клиентке. В свое время он бросил учебу в университете на режиссера и купил фургон с мороженым, чтобы «делать людей счастливее и менять их жизнь к лучшему».

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