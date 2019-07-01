Региональная локализация строительства краболовных судов уничтожит отрасль

C вступлением в силу с 1 мая 2019 года федерального закона «О рыболовстве» тема баталий с крабовыми аукционами исчерпана, что для отрасли положительно. Однако, проект постановления правительства, разъясняющий закон, предусматривает обязательства победителей аукционов инвестировать в строительство новых судов-краболовов по месту вылова квот, что чревато убытками для всей отрасли и госбюджета. Одновременно он создает риски срыва программы и пересмотра итогов аукционов. Об этом пишет «Профиль».

Проект устанавливает срок исполнения обязательств не более 5 лет со дня заключения договора по итогам аукциона, предусматривая порядок, при котором если квота выдана на вылов краба на Дальнем Востоке, то и строить суда необходимо там. По данным Минпромторга России, на Дальневосточный федеральный округ приходится всего 13 процентов всех мощностей судостроительной промышленности страны. Большинство из них не приспособлены для судостроения. Из 30 заводов ДФО 26 являются ремонтными. Остальные четыре вряд ли справятся с задачей - «Дальневосточный завод Звезда» и «Восточная верфь» загружены спецзаказами на суда для Минобороны, а «Амурский судостроительный завод» и «Хабаровский судостроительный завод» находятся фактически в предбанкротном состоянии.

По оценкам экспертов, строительство краболовного судна на Дальнем Востоке на 20-25 процентов дороже, чем на верфях европейской части страны. «Профиль» делает вывод, что если судостроительные заводы ДФО в пятилетний срок не успеют выполнить инвестпрограмму, то государство вынуждено будет забрать квоты у добросовестных пользователей и выставить их на новый аукцион.

По словам главы Росрыболовства Ильи Шестакова всего по квотам в ДФО должно быть построено 31 судно. «Мы видим, что все эти суда построить на дальневосточных верфях одномоментно в течение пяти лет невозможно,— подчеркнул он.— В этой связи мы, может быть, будем выходить с компромиссом и сейчас это решаем, что хотя бы часть этих судов, 15 единиц, должна быть построена на дальневосточных верфях».

Кроме, того ФАС признает территориальный принцип искусственной преференцией для изначально неконкурентных компаний. «Возложение обязательства по строительству судов на конкретных верфях, может повлечь злоупотребление со стороны таких верфей при установлении цен на выполнение соответствующих работ», - считает замглавы ФАС Рачик Петросян

«Международные компании строят суда в одних странах, а затем они эксплуатируются по всему миру, - комментирует новацию директор Онежского судостроительного завода Владимир Майзус. - Также работала судостроительная отрасль и в СССР». С ним согласен заместитель директора Зеленодольского завода имени Горького Дмитрий Александров, который утверждает, что новый принцип увеличит затраты инвесторов и срок окупаемости судов, параллельно снизив налоговые поступления в госбюджет.