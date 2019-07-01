Макрон признал невозможность расширения ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что провал саммита ЕС 1 июля является признаком невозможности дальнейшего расширения союза без его глубокого реформирования. Об этом сообщает ТАСС.

По словам французского лидера, члены ЕС провалили голосование по кандидатурам на ключевые посты в евроструктурах из-за политических разногласий внутри союза, а также личных амбиций некоторых политиков.

Также Макрон отметил, что Евросоюзу следует сделать «все необходимые выводы» из этой ситуации, поскольку подобные конфликты подрывают доверие к европейским институтам. «Само доверие к нам оказалось под ударом из-за подобных слишком продолжительных совещаний, оказывающихся безрезультатными. Мы создаем плохой образ Евросоюза», — сказал он.

Европейский союз нуждается в глубокой институциональной реформе, без которой дальнейшее расширение организации невозможно, считает Макрон. «В свете всего происходящего я все более скептически отношусь к позиции тех, кто выступает за новое расширение ЕС. Мы не способны договориться, даже сейчас, пока нас еще 28. Поэтому я буду выступать против любых форм расширения, пока не пройдут глубокие реформы институциональных механизмов Евросоюза», — добавил президент Франции.

Ранее 1 июля сообщалось, что лидерам стран Евросоюза не хватило целой ночи переговоров, чтобы решить, кто возглавит Еврокомиссию (ЕК) после ухода Жан-Клода Юнкера. Основным кандидатом на этот пост считают министра иностранных дел Нидерландов, зампредседателя ЕК Франса Тиммерманса, известного своими социалистическими взглядами. Против его кандидатуры решительно выступили государства Восточной Европы и представители Европейской народной партии, правоцентристского блока партий.

Внеочередной саммит был созван 30 июня специально, чтобы прийти к соглашению по кадровым вопросам. Позже глава Евросовета Дональд Туск решил остановить форум и перенести его на 2 июля.

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