Тайсон Фьюри заставил журналистку выпить бутылку пива ради интервью

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри вынудил журналистку выпить бутылку пива за возможность взять у него интервью. Видео появилось в Twitter-аккаунте девушки.

Журналистка рассказала, что Фьюри заставил ее выполнить просьбу перед аудиторией в тысячу человек в Глазго. «Хоть ты и американка, но мы находимся в Шотландии! Пей до дна» — кричал боксер в микрофон. Спортсмена поддержала аудитория, и девушке пришлось выпить пиво.

16 июня Фьюри одержал победу над немцем Томом Шварцем в бою за звание линейного чемпиона мира. В активе британца 28 побед (19 — нокаутом) на профессиональном ринге при одной ничьей.

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