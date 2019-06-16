Тайсон Фьюри нокаутировал соперника за шесть минут

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри победил немца Тома Шварца в бою за звание линейного чемпиона мира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок проходил в Лас-Вегасе и завершился победой Фьюри за несколько секунд до конца второго раунда. Вначале британец отправил Шварца в нокдаун, а после провел добивание, в результате чего рефери принял решение остановить бой.

30-летний Фьюри одержал 28-ю победу (19-ю — нокаутом) на профессиональном ринге при одной ничьей. Шварц проиграл впервые в карьере, в его активе 24 победы.

12 июня стало известно, что гонорар Фьюри за поединок с Шварцом составит 11 миллионов евро. По условиям контракта с американской промоутерской компанией Top Rank Boxing и телекомпанией ESPN, британец заработает более 80 миллионов евро за ближайшие два с половиной года.

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