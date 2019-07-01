Грузия сменит посла на Украине

Грузия сменит своего посла в Киеве. Об этом сообщили грузинскому Первому каналу в департаменте прессы и информации МИД страны.

Дипломат Гела Думбадзе, в данный момент представляющий интересы Тбилиси в Киеве, получит должность посла по особым поручениям в центральном аппарате внешнеполитического ведомства. «Ему доверят ту сферу, в которой он имеет большой опыт», — отметили в департаменте.

По данным МИД, отзыв посла с Украины происходит в рамках ротации кадров, это решение было принято заранее после консультаций с самим дипломатом.

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Издание «Грузия.Online» пишет, что в Тбилиси уже есть два кандидата на замену Думбадзе. Одним из них стал Григол Катамадзе, уже неоднократно занимавший пост посла Грузии на Украине. Второй кандидат — бывший представитель Тбилиси в Баку Теймураз Шарашенидзе.

Думбадзе был назначен послом в 2017 году. По данным украинского издания «Новинарня», в 2009-2013 годах он занимал должность советника посольства Грузии на Украине, затем около года исполнял обязанности посла в Узбекистане и Таджикистане. В 2014-2016 годах работал государственным министром Грузии по вопросам диаспоры.

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