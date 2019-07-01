Опубликовано видео с места падения «российской» ракеты на Кипре

Очевидцы выложили кадры с упавшей на территории северного Кипра ракетой. Видео опубликовано в Facebook.

Ранее сообщалось, что неопознанный объект, упавший на территории Кипра ночью 1 июля, предположительно, является ракетой российского производства. Объект предварительно определили как ракету, выпущенную ЗРК С-200. Он упал в горах рядом с деревней Ташкент к северу от Никосии, на территории, оккупированной турецкими войсками.

Турецкая республика Северного Кипра — формально независимое государство, признанное только Анкарой. Оно образовалось после того, как в 1974 году Турция отправила на остров свои войска, которые заняли около трети его территории. Подавляющее большинство населения — турки-киприоты.

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