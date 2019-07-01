В США пообещали России проблемы с армией

Наибольшую опасность для США и их союзников со стороны Вооруженных сил (ВС) России представляет возможность крупной сухопутной войны между указанными сторонами, говорится в докладе американского стратегического исследовательского центра RAND (Research ANd Development).

Эксперты организации признают небольшую вероятность развития масштабного военного конфликта между Россией и Западом, однако отмечают преимущества Москвы перед Вашингтоном в численности сухопутных войск в Европе. По мнению специалистов, во внешнем мире Россия наиболее заинтересована в распространении своего военного влияния в странах бывшего СССР (за исключением Прибалтики).

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«Россия, вероятно, к 2024 году столкнется с ростом затрат на призыв в армию из-за сокращения численности мужчин подходящего возраста, однако сумеет найти и набрать достаточно людей для поддержания нынешней численности вооруженных сил», — полагают специалисты.

В RAND уверены, что «российская элита достигла консенсуса в отношении угроз, стоящих перед Россией, и нет никаких признаков того, что такая позиция поменяется».

В сентябре 2018 года в RAND и Счетной палате Соединенных Штатов заявили, что ВВС США не соответствуют требованиям возможных конфликтов будущего.

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